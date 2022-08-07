Правоохоронці Київської області повідомили, що до них прибуло багато тіл, деякі з них – з "Азовсталі". Вони просять про допомогу, адже не можуть ідентифікувати усіх загиблих.

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У моргах Київщини залишаються 270 тіл

Як повідомили у поліції, з 15 червня по 27 липня у морги Київщини надійшли тіла 270 загиблих зі всієї України. Серед них є й ті, хто став жертвою російських окупантів на "Азовсталі".

Тіла оглянуті, але ідентифікувати більшість з них не вдається. Правоохоронці просять усіх родичів зниклих безвісти звернутися до поліції та повідомити наступні дані, тих, хто вважається зниклим:

прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;

зріст, розмір взуття, розмір одягу;

прикраси (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);

фото зниклої особи;

татуювання – детальний опис, по можливості з фото;

особливі прикмети зовнішності;

речі та документи, які могли бути у зниклої особи з собою (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);

номер телефону зниклої особи;

телефон особи, з якою можна зв'язатися надалі.

Цю інформацію потрібно повідомляти за номером +380936684014 за допомогою SMS, або повідомлення у Viber, WhatsApp або Telegram.

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