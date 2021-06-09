Впрочем, сам Ткаченко рассказал, что концерт, вероятнее всего, состоится, поскольку истекли сроки запрета. Об этом он рассказал в интервью программы "Первые лица".

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О концерте Басты

По его словам, в прошлый раз, по представлению Службы безопасности Украины, Минкульт внес исполнителя в список деятелей, которые создают угрозу нацбезопасности.

На вопрос журналистки, ждет ли министерство и на этот раз СБУ, чтобы концерт Басты запретили, Ткаченко ответил, что ведомство руководствуется собственными нормативными документами, согласно которым запрещает въезд тем или иным людям, не обязательно артистам, на территорию Украины.

СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек и Баста может сюда заехать,

– объяснил он.

Справка. В сентябре 2020 года "Басту" официально исключили из перечня лиц, которым нельзя въезжать на территорию Украины.

Министр отметил, что когда говорится об артистах, все на это обращают внимание. "Когда говорится о журналистах или никому неизвестных людях – это проходит мимо", – добавил Ткаченко.

Личное отношение к российским исполнителям

Сам Александр Ткаченко отметил, что он не совсем хорошо относится к российским артистам. Он объяснил – все потому, что они мешают украинским исполнителям развиваться.

"Большое их количество ранее точно не шло на благо создания украинского музыкального продукта. Сейчас российского контента стало значительно меньше", – добавил он.

Смотрите полностью интервью с Ткаченко: видео

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