Втім, сам Ткаченко розповів, що концерт, найімовірніше, відбудеться, оскільки спливли терміни заборони. Про це він розповів в інтерв'ю програми "Перші особи".

​Увага Проблеми з олігархами не розв'язати законом, – Ткаченко про те, як приборкати вплив на медіа

Про концерт Басти

За його словами, минулого разу, за поданням Служби безпеки України, Мінкульт вніс виконавця до списку діячів, які створюють загрозу нацбезпеці.

На запитання журналістки, чи і цього разу міністерство чекає на СБУ, щоб концерт Басти заборонили, Ткаченко відповів, що відомство керується власними нормативними документами, за якими забороняє в'їзд тим чи іншим людям, не обов'язково артистам, на територію України.

СБУ вирішило не пускати Моргенштерна, слава богу. Але якийсь термін сплив і Баста може сюди заїхати,

– пояснив він.

Довідка. У вересні 2020 року "Басту" офіційно виключили з переліку осіб, яким не можна в'їжджати на територію України.

Міністр зауважив, що коли мовиться про артистів, всі на це звертають увагу. "Коли мовиться про журналістів чи нікому невідомих людей – це проходить повз", – додав Ткаченко.

Особисте ставлення до російських виконавців

Сам Олександр Ткаченко наголосив, що він не зовсім добре ставиться до російських артистів. Він пояснив – все через те, що вони заважають українським виконавцям розвиватися.

"Велика їхня кількість раніше точно не йшла на благо для створення українського музичного продукту. Зараз російського контенту стало значно менше", – додав він.

Дивіться повністю інтерв'ю з Ткаченком: відео

"Баста" та заборона в'їжджати в Україну: що відомо