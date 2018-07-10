Морги переполнены: в Канаде растет число погибших из-за аномальной жары

В Канаде, в провинции Квебек, просто на улице погибло около 70 человек из-за высокой температуры. По данным Министерства здравоохранения, 34 случая смертей произошли в городе Монреаль.

Об этом сообщает CNN.

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Департамент общественного здоровья Квебека заявил в понедельник, 9 июля, что "ситуация возвращается к нормальному состоянию".

По информации американских СМИ, морг Монреаля переполнен, поэтому он направляет тела в погребальный дом.

Монреальская служба здравоохранения заявила, что большинство из тех, кто погиб от экстремальных температур, были в возрасте старше 60 лет и страдали хроническими заболеваниями.

Аномальная жара пришла в Калифорнию и части юго-запада в конце прошлой недели с рекордно высокими температурами.

Напомним, в Японии мощные ливни вызвали массовые затопления и оползни в западной части страны, уже погибло более 120 человек.