Морги переповнені: у Канаді збільшується кількість загиблих через аномальну спеку
У Канаді, в провінції Квебек, просто на вулиці загинуло близько 70 людей через високу температуру. За даними Міністерства охорони здоров'я, 34 випадки смертей відбулися в місті Монреаль.
Про це повідомляє CNN.
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Департамент громадського здоров'я Квебека заявив у понеділок, 9 липня, що "ситуація повертається до нормального стану".
За інформацією американських ЗМІ, морг Монреаля переповнений, тому він направляє тіла в похоронний будинок. Монреальська служба охорони здоров'я заявила, що більшість з тих, хто загинув від екстремальних температур, були у віці старше 60 років і страждали хронічними захворюваннями.
Аномальна спека прийшла до Каліфорнії та частин південного заходу наприкінці минулого тижня з рекордно високими температурами.
Нагадаємо, у Японії потужні зливи спричинили масові затоплення та зсуви в західній частині країни, вже загинуло більше 120 осіб.