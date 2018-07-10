Морги переповнені: у Канаді збільшується кількість загиблих через аномальну спеку

У Канаді, в провінції Квебек, просто на вулиці загинуло близько 70 людей через високу температуру. За даними Міністерства охорони здоров'я, 34 випадки смертей відбулися в місті Монреаль.

Про це повідомляє CNN.

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Департамент громадського здоров'я Квебека заявив у понеділок, 9 липня, що "ситуація повертається до нормального стану".

За інформацією американських ЗМІ, морг Монреаля переповнений, тому він направляє тіла в похоронний будинок. Монреальська служба охорони здоров'я заявила, що більшість з тих, хто загинув від екстремальних температур, були у віці старше 60 років і страждали хронічними захворюваннями.

Аномальна спека прийшла до Каліфорнії та частин південного заходу наприкінці минулого тижня з рекордно високими температурами.

Нагадаємо, у Японії потужні зливи спричинили масові затоплення та зсуви в західній частині країни, вже загинуло більше 120 осіб.