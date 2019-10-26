Моряк Безпальченко празднует свадьбу в Украине: очаровательное фото

Освобожденный из российского плена украинский моряк Виктор Безпальченко наконец отгулял свадьбу с любимой Татьяной в Украине. Торжественная церемония прошла на берегу Днепра.

Фото молодоженов обнародовал в фейсбуке адвокат украинских моряков Николай Полозов. Свадьбу празднуют в поселке Веселое на Херсонщине..

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Что интересно, жених одет не в простой костюм, а в парадную форму морского офицера. Невеста – в пышном свадебном платье цвета айвори.

На празднование пригласили друзей, родных и других моряков, с которыми Виктор попал в российский плен.

Когда и где официально моряк женился?

Виктор Безпальченко и его возлюбленная Татьяна Шевченко планировали отпраздновать свадьбу в апреле 2019 года. Однако, в ноябре 2018-го РФ нагло захватила украинские корабли и моряков возле Керченского пролива. С тех пор моряки провели 10 месяцев во вражеском плену.

Но это не помешало влюбленным стать законными мужем и женой. Пара в конце марта 2019 года расписалась в московском СИЗО.

Однако, после освобождения из российского плена моряк пообещал устроить празднование на свободе в Украине и даже приглашал на свадьбу президента Владимира Зеленского.

Что известно об осовбождении украинцев из плена РФ?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала