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      Моряк Безпальченко празднует свадьбу в Украине: очаровательное фото

      90 Читати новину українською
      Свадьба моряка Виктора Безпальченко
      Свадьба моряка Виктора Безпальченко / Фото из Facebook Nikolai Polozov

      Освобожденный из российского плена украинский моряк Виктор Безпальченко наконец отгулял свадьбу с любимой Татьяной в Украине. Торжественная церемония прошла на берегу Днепра.

      Фото молодоженов обнародовал в фейсбуке адвокат украинских моряков Николай Полозов. Свадьбу празднуют в поселке Веселое на Херсонщине..

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      Что интересно, жених одет не в простой костюм, а в парадную форму морского офицера. Невеста – в пышном свадебном платье цвета айвори.

      На празднование пригласили друзей, родных и других моряков, с которыми Виктор попал в российский плен.

      Когда и где официально моряк женился?

      Виктор Безпальченко и его возлюбленная Татьяна Шевченко планировали отпраздновать свадьбу в апреле 2019 года. Однако, в ноябре 2018-го РФ нагло захватила украинские корабли и моряков возле Керченского пролива. С тех пор моряки провели 10 месяцев во вражеском плену.

      Но это не помешало влюбленным стать законными мужем и женой. Пара в конце марта 2019 года расписалась в московском СИЗО.

      Однако, после освобождения из российского плена моряк пообещал устроить празднование на свободе в Украине и даже приглашал на свадьбу президента Владимира Зеленского.

      Что известно об  осовбождении украинцев из плена РФ?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Мне пофиг, с кем будет перемирие, – Зеленский в Золотом поспорил с бойцами
      сегодня
      1556
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Украинские моряки в плену Обмен пленными
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