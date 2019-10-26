Моряк Безпальченко святкує весілля в Україні: чарівне фото

Звільнений з російського полону український моряк Віктор Безпальченко нарешті відгуляв весілля з коханою Тетяною в Україні. Урочиста церемонія пройшла на березі Дніпра.

Фото молодят оприлюднив у фейсбуці адвокат українських моряків Микола Полозов. Весілля гуляють у селищі Веселе на Херсонщині.

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Що цікаво, наречений одягнений не у простий костюм, а в парадну форму морського офіцера. Наречена – у пишній весільні сукні кольору айворі.

На святкування запросили друзів, рідних та інших моряків, з якими Віктор потрапив у російський полон.

Коли і де офіційно одружився моряк з коханою?

Віктор Безпальченко та його кохана Тетяна Шевченко планували відгуляти весілля у квітні 2019 року. Проте, у листопаді 2018-го РФ нахабно захопила українські кораблі та моряків біля Керченської протоки. Відтоді військові провели 10 місяців у ворожому полоні.

Але це не завадило закоханим стати законними чоловіком і дружиною. Пара наприкінці березня 2019 року одружилася у московському СІЗО.

Проте, після звільнення з російського полону моряк пообіцяв влаштувати святкування на волі в Україні і навіть запрошував на весілля президента Володимира Зеленського.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу