16:51
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Моряк Безпальченко святкує весілля в Україні: чарівне фото

      538 Читать новость на русском
      Весілля моряка Віктора Безпальченка
      Весілля моряка Віктора Безпальченка / Фото з Facebook Nikolai Polozov

      Звільнений з російського полону український моряк Віктор Безпальченко нарешті відгуляв весілля з коханою Тетяною в Україні. Урочиста церемонія пройшла на березі Дніпра.

      Фото молодят оприлюднив у фейсбуці адвокат українських моряків Микола Полозов. Весілля гуляють у селищі Веселе на Херсонщині.

      Читайте також: Звільнені з полону моряки вперше зайшли у подаровані квартири: цікаві фото

      Що цікаво, наречений одягнений не у простий костюм, а в парадну форму морського офіцера. Наречена – у пишній весільні сукні кольору айворі.

      На святкування запросили друзів, рідних та інших моряків, з якими Віктор потрапив у російський полон.

      Коли і де офіційно одружився моряк з коханою?

      Віктор Безпальченко та його кохана Тетяна Шевченко планували відгуляти весілля у квітні 2019 року. Проте, у листопаді 2018-го РФ нахабно захопила українські кораблі та моряків біля Керченської протоки. Відтоді військові провели 10 місяців у ворожому полоні.

      Але це не завадило закоханим стати законними чоловіком і дружиною. Пара наприкінці березня 2019 року одружилася у московському СІЗО.

      Проте, після звільнення з російського полону моряк пообіцяв влаштувати святкування на волі в Україні і навіть запрошував на весілля президента Володимира Зеленського.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Мені пофіг, з ким буде перемир'я, – Зеленський у Золотому посперечався з бійцями
      сьогодні
      6151
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      сьогодні , 16:02 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      Антон Голобородько 263
      Как "МакДональдс" и "Сникерс" изменили взгляды советских людей
      сьогодні , 16:00 Как "МакДональдс" и "Сникерс" изменили взгляды советских людей
      Максим Мирович 150
      Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      сьогодні , 12:00 Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      Національна опера України 99
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      сьогодні , 09:02 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 3055
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сьогодні , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1497
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук