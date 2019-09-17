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      Звільнені моряки запросили Зеленського на свої весілля: зворушливе відео

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      Звільнення з полону моряки планують відгуляти весілля в Україні
      Звільнення з полону моряки планують відгуляти весілля в Україні / president.gov.ua

      Володимир Зеленський 12 вересня зустрівся зі звільненими з полону моряками та їх рідними у неформальній обстановці. Тоді ж троє військових запросили президента на власні весілля, які планують відгуляти найближчим часом.

      Зустріч гаранта з моряками проходила на парковому подвір'ї Маріїнського палацу. Зеленський розповів, що операція з їх повернення з Росії була надскладною.

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      Також глава держави виділив морякам президентські годинники та пообіцяв виділити житло в Одесі. До слова, 17 вересня усім військовим купили квартири, причому в одному будинку.

      Моряки розповіли президенту про покращення свого здоров'я і подякували за зусилля щодо їх звільнення з російського полону. 

      Згодом наймолодший моряк Андрій Ейдер підійшов до Зеленського і запросив на своє весілля, яке разом з коханою дівчиною Мариною планує відгуляти у серпні 2020 року.


      Моряк Андрій Ейдер з нареченою Мариною / фото з фейсбуку

      Президент Зеленський з радістю відреагував на таку новину та пообіцяв приїхати на весілля до моряка.

      Клас! Я з задоволенням приїду. Тільки скажіть наперед дату. Хоча, мені здається, було би круто зробити весілля 7 вересня (день звільнення моряків з полону РФ, – 24 канал),
      – сказав Зеленський.

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      Тоді президент отримав ще два запрошення на весілля моряків. Віктор Беспальченко одружився зі своєю коханою Тетяною Шевченко ще під час ув'язнення в московському СІЗО "Лефортово". Проте, тепер планує влаштувати святкування на волі в Україні.


      Моряк Віктор Беспальченко з дружиною Тетяною / фото з фейсбуку

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      Ще один моряк Андрій Артеменко додав, що планував одружитися раніше. Проте, через російський полон весілля відклали. Тепер наречені планують влаштувати свято на батьківщині.


      Моряк Андрій Артеменко з нареченою / фото з фейсбуку

      Після цього Зеленський жартома запропонував морякам влаштувати усі три весілля в один день – 7 вересня.

      Дивіться відео зустрічі Зеленського з моряками:

       

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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