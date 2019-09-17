Освобожденные моряки пригласили Зеленского на свои свадьбы: трогательное видео

Владимир Зеленский 12 сентября встретился с освобожденными из плена моряками и их родственниками в неформальной обстановке. Тогда же двое военных пригласили президента на собственные свадьбы, которые планируют сыграть в ближайшее время.

Встреча гаранта с моряками проходила на парковом дворе Мариинского дворца. Зеленский рассказал, что операция по их возвращению из России была сверхсложной.

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Также глава государства выделил морякам президентские часы и пообещал выделить жилье в Одессе. К слову, 17 сентября всем военным купили квартиры, причем в одном доме.

Моряки рассказали президенту об улучшении своего здоровья и поблагодарили за усилия по их освобождению из российского плена.

Впоследствии молодой моряк Андрей Эйдер подошел к Зеленскому и пригласил на свою свадьбу, которую вместе с любимой девушкой Мариной планирует отгулять в августе 2020 года.



Моряк Андрей Эйдер с невестой Мариной / фото с фейсбука

Президент Зеленский с радостью отреагировал на такую новость и пообещал приехать на свадьбу к моряку.

Класс! Я с удовольствием приеду. Только скажите заранее дату. Хотя, мне кажется, было бы круто сделать свадьбу 7 сентября (день освобождения моряков из плена РФ, – 24 канал),

– сказал Зеленский.

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Тогда президент получил еще два приглашения на свадьбу моряков. Виктор Беспальченко женился на своей возлюбленной Татьяне Шевченко еще во время заключения в московском СИЗО "Лефортово". Однако, теперь планирует устроить празднование на свободе в Украине.



Моряк Беспальченко Виктор с женой Татьяной / фото с фейсбука

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Еще один моряк Андрей Артеменко добавил, что планировал жениться раньше. Однако, из-за российского плена свадьбу отложили. Теперь молодожены планируют устроить праздник на родине.



Моряк Андрей Артеменко с невестой / фото с фейсбука

После этого Зеленский в шутку предложил морякам устроить все три свадьбы в один день – 7 сентября.

Смотрите видео встречи Зеленского с моряками:

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Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала