Морозы до -25 градусов вернутся: синоптик назвал сроки нового похолодания

Вскоре антициклон, который принес на территорию Украины новую волну морозов, отойдет и у нас несколько потеплеет. Впрочем, после этого в нашу страну поступит еще один антициклон, который снова принесет ощутимый холод.

Соответствующую информацию рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для OBOZ.UA.

Смотрите также Киев снова парализовало: дороги замело снегом, транспорт стоит

Как сильно снизится температура?

Синоптик рассказал, что в ближайшие дни текущие морозы несколько спадут, зато в Украине ощутимо потеплеет. Несмотря на это, потепление продлится недолго, поскольку с понедельника к нам придет еще один антициклон.

Он пояснил, что в воскресенье, 8 февраля, начнется перестройка синоптических процессов, и циклон, который будет проходить в следующие несколько дней и принесет потепление, будет выходить из Украины. Вместо этого будет снижение температур.

По его словам, в этот период температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 18 градусов мороза в ночные часы, одновременно в северных областях ожидается снижение показателей от 19 до 25 градусов мороза.

Иван Семилит отметил, что в течение дня температура воздуха будет от 7 до 13 градусов мороза. В то же время в южной части ночью предполагается от 5 до 12 градусов мороза, а днем – от 0 до 6 градусов мороза.

Представитель Укргидрометцентра также уточнил, что из-за усиления морозов осадков частично уменьшится. Он добавил, что подобная смена циклонов и антициклонов может негативно влиять на метеозависимых людей.

Поэтому надо быть осторожными, следить за здоровьем,

– подчеркнул Иван Семилит.

Какие погодные изменения будут в ближайшие дни?