-25 и -30 не будет: почему в Украине все меньше сильных морозов

Из-за российской агрессии эта зима стала очень сложной для Украины. К счастью, погода в декабре и январе была достаточно теплой, а большие "минусы" не донимали.

Тенденция последних лет показывает, что сильных морозов становится все меньше. Об этом в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Интенсивность морозов становится все меньше

Синоптик отметила, что исключать морозные периоды не стоит, ведь впереди еще чуть меньше половины зимы. Конечно же, морозы могут быть разной интенсивности. Однако ученые пока не прогнозируют -25...-30 градусов.

Тем не менее тенденция идет к тому, что зимой наблюдается колебание температуры от морозных периодов до теплых. А интенсивность морозов, как и продолжительность холодных периодов, становится меньше,

– отметила Птуха.

В этом году в январе на более сотни метеостанций ученые зафиксировали самые высокие температурные показатели за всю историю инструментальных наблюдений. Обновился также национальный рекорд Украины для января. В частности, в Джанкое воздух на Крещение прогрелся до +21,1 градуса.