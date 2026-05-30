А послезавтра 1 июня: в Карпатах зафиксировали минусовую температуру

Похолодание в Украине не могло не затронуть и Карпатские горы. Более того, там, на одной из вершин, 30 мая зафиксировали мороз.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья.

Что известно о морозе в Карпатах?

Отмечается, что по состоянию на 9:05 утра на горе Поп Иван было облачно. Сообщалось о западном ветре со скоростью 13 метров в секунду.

Ну и собственно, температура воздуха на горной вершине достигла отметки -1 градус. Столкнуться с морозной свежестью за считанные дни до начала лета несколько неожиданно.

Напомним, что буквально 27 апреля на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась аж до -10 градусов.



Мороз в Карпатах 30 мая / Фото ГСЧС

Чего ожидать от погоды на выходных?

В конце мая в Украине ожидается заметное похолодание из-за влияния циклона и поступления холодных воздушных масс. В большинстве областей температура будет примерно на 5 – 10 градусов ниже привычных климатических показателей. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, местами возможны дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.