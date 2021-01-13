Нынешняя зима в Объединенных Арабских Эмиратах является едва ли не самой холодной в историю. В некоторых регионах, в частности в пригороде Аль-Айна, деревья покрылись сосульками, а водоемы – льдом. Также в сети распространили ролики, на которых видно автомобили, покрытые инеем.

Сверхморозная зима в ОАЭ: что известно

В населенном пункте Ракна вблизи Аль-Айна в течение трех ночей синоптики фиксировали минусовые температуры воздуха. Столбик термометра опускался до -5 градусов. Об этом сообщает ресурс "Русские Эмираты".

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Эксперт по погоде из Национального центра метеорологии ОАЭ отметил, что причиной снижения температуры стала холодная воздушная масса, что движется над пустыней с востока и северо-востока. Поскольку Ракна находится в долине, на ее территории – температура ниже, чем в других местах.

По словам синоптиков, в ОАЭ заморозки наблюдаются не впервые. В предыдущие годы также фиксировались минусовые температуры, и пустыня даже покрывалась инеем. К примеру, в 2019 году сенсацией в соцсетях стал слепленный в ОАЭ снеговик из града.

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Здесь зима обычно – мягкая.

Температура воздуха в дневное время суток колеблется в районе 25 градусов.

Ночью в прибрежных районах – от 12 до 15 граусов, а на внутренних территориях температура может упасть до 5 градусов.

В горах, например, на самой высокой точке ОАЭ – вершине Джебель Джайс – в зимнее время года иногда выпадает снег.

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