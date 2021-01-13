Нинішня зима в Об'єднаних Арабських Еміратах є чи не найхолоднішою в історію. У деяких регіонах, зокрема в передмісті Аль-Айна, дерева вкрилися бурульками, а водойми – кригою. Також у мережі поширили ролики, на яких видно автомобілі, покриті інієм і льодом,

Надморозна зима в ОАЕ: що відомо

У населеному пункті Ракна поблизу Аль-Айна протягом трьох ночей синоптики фіксували мінусові температури повітря. Стовпчик термометра опускався до -5 градусів. Про це повідомляє ресурс "Русские Эмираты".

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Експерт з погоди з Національного центру метеорології ОАЕ зазначив, що причиною зниження температури стала холодна повітряна маса, що рухається над пустелею зі сходу та північного сходу. Оскільки Ракна перебуває в долині, на її території температура є нижчою, ніж в інших місцях.

За словами синоптиків, в ОАЕ заморозки спостерігаються не вперше. У попередні роки також фіксувалися мінусові температури, і пустеля навіть покривалася інієм. До прикладу, в 2019 році сенсацією в соцмережах став зліплений в ОАЕ сніговик з граду.

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Якою є cередньостатистична зима в ОАЕ

Тут зима зазвичай – м'яка.

Температура повітря в денний час доби коливається в районі 25 градусів.

Вночі в прибережних районах – від 12 до 15 граусів, а на внутрішніх територіях температура може впасти до 5 градусів.

У горах, наприклад, на найвищій точці ОАЕ – вершині Джебель Джайс – в зимову пору року іноді випадає сніг.

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