Когда и в каких областях пригреет до +18, а где возможны понижения до -8

Значительных температурных изменений до конца текущей недели и в начале новой в Украине не будет. В некоторых областях до сих пор возможны ночные морозы, однако кое-где уже понемногу будет преобладать настоящая весенняя погода.

Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

Какие температуры будут в Украине?

Синоптик объяснила, что из-за прояснения происходит выхолаживание приземного слоя воздуха, поскольку воздушная масса пока недостаточно прогрета, поэтому ночные температуры еще будут оставаться морозными.

По ее словам, самой прохладной в ближайшие дни еще могу быть северо-восточная часть страны, например, в этом регионе возможны снижения температурных показателей в пределах от 6 до 8 градусов мороза.

В течение дня в большинстве областей благодаря прояснениям температура воздуха повысится и будет от 3 до 8 градусов тепла. Уже 8 и 9 марта, за исключением северо-востока и востока, может быть от 7 до 15 градусов тепла.

В дальнейшем – 10-11 марта – так же будет удерживаться поле высокого атмосферного давления. Ночью температура уже от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза, немного выше, а днем – +9...+15 градусов,

/– рассказала она.

Наиболее комфортной температура воздуха может быть на Закарпатье и Прикарпатье. По данным Укргидрометцентра, в вышеупомянутые дни температура воздуха там, вероятно, прогреется, местами – от 16 до 18 градусов тепла.

Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в сервисе 24 Канала.

Изменится ли погода вскоре?