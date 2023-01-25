Морозы ослабеют: в части областей Украины потеплеет

Ночные морозы на этой неделе посетили всю территорию Украины. Пока на Западе и Юге температура большей частью снизилась лишь до -1...-3 градусов, на северо-востоке уже до -15. Впрочем, синоптики дают надежду, что такой холод задержится ненадолго.

Когда морозы ослабеют

Уже в эти выходные погода станет немного мягче. Морозы в северо-восточных и восточных областях ослабеют.

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Так, в субботу в Сумской области -3...-5 градусов, в Луганской области -1...-3, в Донецкой области уже от нуля до 2 градусов мороза. Прохладнее будет на Харьковщине. Там еще -5...-7 ночью.

Прогноз погоды на 28 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 29 января

Заметим, что 29 января сильные морозы не будут донимать ни наших защитников, ни гражданских. В частности, в Харьковской области температура поднимется еще на несколько градусов, – до -2...-4, а в Луганской области уже будет +1...-1. В то же время днем в этих регионах синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на 29 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке Украины. Наши воины героически защищают родную землю от оккупантов. Если у вас есть возможность донатьте и помогайте теплыми вещами. Всегда помните о тех, кто в холодном окопе ради спокойного сна и безопасности своего народа.