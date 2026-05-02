Ощутимый холод в Украине: синоптик объяснила, почему в конце весны ударили заморозки

Прохладную погоду, которая в последнее время царила в Украине, обуславливало прохождение атмосферных фронтов, которые приносят осадки и изменение температуры. Весной они могут быть разной интенсивности и формы.

Поэтому в целом переменчивая погода является привычным явлением для весеннего периода. Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Почему погода была прохладной?

Прежде всего погодные условия формируются под влиянием атмосферных фронтов. По словам специалиста, во время их прохождения наблюдаются осадки различной интенсивности, а весной они могут выпадать в разных фазах.

В этот период погода является изменчивой и быстро меняется. Весенним месяцам такое присуще, особенно усиление ветра, потому что атмосфера перестраивается после зимы на теплый сезон,

– объяснила она.

В основном переходный период с переменчивой погодой приходится на март или апрель, и ежегодно его проявления отличаются. Например, март был динамичным и показал различные типы условий, что не является чем-то аномальным.

"Опять же – и заморозки, и мокрый снег бывают в апреле. Не часто, но бывают. Поэтому всегда нужно быть к ним готовыми и следить за нашими обновленными прогнозами", – отмечает представительница Укргидрометцентра.

Наталья Птуха предупредила, что в целом заморозки могут наблюдаться вплоть до середины мая. Но о существенном промерзании почвы или образования устойчивого снежного покрова, например из-за мокрого снега, речь не идет.

Почему заморозки являются опасными?

Заметим, что прежде всего заморозки являются прямой угрозой для сельского хозяйства, ведь в период активной вегетации даже кратковременное снижение температуры ниже 0 градусов могу повредить культуры и деревья.

В основном больше всего страдают ранние посевы и сады, поскольку холод способен уничтожить завязь, что непосредственно влияет на будущий урожай. Также ночной холод создает дополнительные риски для домохозяйств.

Заморозки могут повреждать системы водоснабжения, особенно на открытых участках, и усложнять условия для животных. Подобные угрозы могут создавать не только заморозки, но и просто резкие перепады температур.

Когда улучшится погода в Украине?

Также Наталья Птуха сообщала, что уже с 3 мая заморозки в Украине могут прекратиться. Синоптики отмечают положительную тенденцию на постепенное повышение температуры, в частности в западной части.

Но пока резкого потепления до по-настоящему летних значений не предвидят. Максимальное повышение температуры будет до +20 градусов. О потеплении до, например, +25 градусов, пока речь не идет.