Об этом в новом эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Будет ли сильное потепление в мае?

В интервью Наталья Птуха сообщила, что, согласно текущим расчетам синоптиков, пока нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о значительном повышении температуры, например до 25 градусов тепла, по территории Украины.

Представительница Укргидрометцентра отметила, что по состоянию на сейчас расчеты свидетельствуют лишь о повышении температуры воздуха максимально до 20 градусов тепла в западных и южных областях, которое начнется с 3 мая.

А в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять,

– добавила она.

Можно ли сказать, что будет летом?

Она объяснила, что долгосрочные и сезонные прогнозы имеют ограниченную точность и отражают лишь общие тенденции, потому что погодные условия могут существенно меняться из-за локальных процессов, которые часто отличаются.

Для более глобальных континентальных процессов или процессов в определенных полушариях может быть одна тенденция, но локальные процессы, которые непосредственно будут над территорией Украины, могут кардинально отличаться,

– говорит специалист.

В то же время Наталья Птуха также отметила, что такие локальные особенности сложно предсказать заранее, поэтому, по ее словам, детальные прогнозы остаются актуальными только на краткосрочную перспективу.

Кстати. Ранее метеоролог Вера Балабух предполагала, что погода летом в Украине будет комфортной и местами жаркой, несколько выше климатической нормы. Но точные температуры пока нереально спрогнозировать.

Какой в ближайшее время будет погода?

Наталья Птуха сообщала, что еще в ближайшие дни в большинстве регионов ударят заморозки до -3 градусов. В то же время в дневные часы солнечные лучи частично нивелируют влияние холодной воздушной массы на Украину.

В частности, о такой опасность предупреждали Ровенскую, Львовскую, Волынскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Житомирскую, Киевскую, Харьковскую и другие области, за исключением южной части страны.

Зато из-за повышения атмосферного давления в приземном слое вероятность осадков в Украине существенно уменьшается. Поэтому интенсивных осадков в ближайшие дни по стране не ожидается нигде. Сильного ветра также не будет.