Об этом 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Также Наталья Птуха ответила, какая будет самая низкая температура.

Кстати говоря Самая морозная ночь по всей Украине: когда будет самый холод

Какая будет самая низкая температура этой недели

В среду на территорию Украины начнет влиять антициклон с Юго-Запада. В результате в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Разве что в Закарпатье и в Карпатах возможен небольшой снег.

Накануне Наталья Птуха рассказала, что ночью на Юге, в восточных областях и Закарпатье ожидается 4 – 9 мороза. На остальной территории 10 – 15 мороза.

Днем 1 – 6 мороза, но в северных, северо-восточных областей 4 – 9. Между тем на Юге и Закарпатье от 3 мороза до 2 тепла.

Ночь на среду морозная по всей Украине, но не такие интенсивные морозы, как были (ранее – 24 Канал),

– подчеркнула Птуха.

Добавила, что более 15 градусов мороза в Украине пока не ожидается. Более того, в четверг может снова потеплеть. Впрочем, ненадолго.

"19-го еще постепенное снижение, а вот 20 января уже практически по всей территории. Ночью 2 – 8 мороза. В южных и восточных областях от 3 мороза кое-где до 3 тепла", – отметила синоптик.