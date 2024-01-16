Про це 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха відповіла, яка буде найнижча температура.

До речі Найморозніша ніч по всій Україні: коли буде найбільший холод

Яка буде найнижча температура цього тижня

У середу на територію України почне впливати антициклон з Південного Заходу. Внаслідок цього у більшості областей переважатиме погода без опадів. Хіба що на Закарпатті та в Карпатах можливий невеликий сніг.

Напередодні Наталія Птуха розповіла, що вночі на Півдні, у східних областях та на Закарпатті очікується 4 – 9 морозу. На решті території 10 – 15 морозу.

Вдень 1 – 6 морозу, але в північних, північно-східних областей 4 – 9. Тим часом на Півдні та Закарпатті від 3 морозу до 2 тепла.

Ніч на середу найморозніша по всій Україні, але не такі інтенсивні морози, як були (раніше – 24 Канал),

– підкреслила Птуха.

Додала, що більш ніж 15 градусів морозу в Україні поки не очікується. Ба більше, у четвер може знову потеплішати. Втім, ненадовго.

"19-го ще поступове зниження, а ось 20 січня вже практично по всій території. Вночі 2 – 8 морозу. У південних та східних областях від 3 морозу подекуди до 3 тепла", – зазначила синоптикиня.