Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Будет ли снижение морозов на этой неделе

Так, согласно данным синоптиков, на этой неделе морозы не планируют оставлять Украину.

Однако в среду 12 февраля и в четверг, 13 февраля, ожидается незначительное потепление в южных и западных регионах – прогнозируют до +4 градусов. В пятницу, 14 февраля, температура может подниматься до +4...+7 на юге. Кратковременное потепление будет и в других регионах, однако оно будет практически не ощутимым.

Однако с субботы, 15 февраля, в Украину снова возвращаются значительные морозы. Днем в западных, центральных и северных регионах температура будет опускаться до -3...-6. На востоке и юге теплее – в частности, вероятность "плюса" даже ночью будет сохраняться на юге. Также ожидают снега по всей стране.

Какой будет погода 15 февраля 2025 года / фото Укргидрометцентр

В воскресенье, 16 февраля, морозы усилятся еще больше. Почти по всей стране днем возможно снижение температуры до -4...-7 градусов. Ночью же морозы будут достигать -7...-10 градусов. Прогнозируется небольшой снег.

Какой будет погода 16 февраля 2025 года / фото Укргидрометцентр