Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Чи буде зниження морозів цього тижня

Так, згідно з данними синоптиків, цього тижня морози не планують лишати Україну.

Проте у середу 12 лютого та у четвер, 13 лютого, очікується незначне потепління у південних та західних регіонах – прогнозують до +4 градусів. У п'ятницю, 14 лютого, температура може підійматися до +4...+7 на півдні. Короткочасне потепління буде і в інших регіонах, однак воно буде практично не відчутним.

Однак з суботи, 15 лютого, в Україну знову повертаються значні морози. Вдень у західних, центральних та північних регіонах температура опускатиметься до -3...-6. На сході та півдні тепліше – зокрема, ймовірність "плюса" навіть вночі зберігатиметься на півдні. Також очікують сніги по всій країні.

Якою буде погода 15 лютого 2025 року / фото Укргідрометцентр

У неділю, 16 лютого, морози посиляться ще більше. Майже по всій країні вдень можливе зниження температури до -4...-7 градусів. Вночі ж морози сягатимуть -7...-10 градусів. Прогнозується невеликий сніг.

Якою буде погода 16 лютого 2025 року / фото Укргідрометцентр