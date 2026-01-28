До -24 ночью и -15 днем: когда Украину накроет серьезное похолодание

Февраль начнется с морозной погоды. В первые дни месяца как ночью, так и днем, столбики термометров будут показывать минусовую температуру.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Когда ожидается сильный мороз?

По прогнозам синоптиков, сильные морозы ночью и днем прогнозируют в понедельник, 2 февраля. Минусовая температура будет наблюдаться по всей территории Украины. В этот день ожидается переменная облачность и, вероятно, не будет осадков.

В Киеве и области столбики термометров будут показывать от 20 до 22 градусов мороза ночью и -15...-13 градусов днем.

На Западе днем прогнозируют от 14 до 12 градусов мороза. Ночью будет холоднее – от 23 до 21 градуса мороза на Львовщине и от -22 до -24 градусов на Волыни и Ровенщине. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночные показатели будут достигать 20 – 22 градусов мороза.

На Закарпатье в ночные часы будет -14...-16 градусов, а днем синоптики ожидают гораздо более теплую температуру – от 2 до 4 градусов мороза.

На Востоке и в Центре страны днем, 2 февраля, прогнозируют от 14 до 11 градусов мороза, в зависимости от региона. Ночью температура будет достигать 22 – 24 градусов мороза, а местами – от 15 до 17 градусов мороза.

На Юге днем термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза. Ночная температура будет отличаться: в Днепропетровской области будет от 20 до 22 градусов мороза, в Одесской -11...-13 градусов, а в Запорожье и в Крыму – от 9 до 11 градусов мороза.



2 февраля в Украину вернется морозная погода / Карта Укргидрометцентра

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?