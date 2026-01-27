Необычное явление вызвало волну обсуждений в соцсетях. Об этом пишет CBC и CBS News.

Читайте также Большое количество областей Украины ожидают опасные погодные условия

Действительно ли в США "взрываются" деревья?

Экстремальные морозы охватили большинство Канады и северные штаты США. Температура опускается ниже -20 градусов, с учетом ветра до -40 градусов.

В соцсетях активно распространяются видео, где "взрываются" деревья. Это заметили в 7 штатах. И все же сертифицированные арбористы и специалисты по лесному хозяйству объяснили это явление.

Саймон Пикок, арборист Green Drop Tree Care в Виннипеге, рассказал, что это называется frost cracks – морозные трещины в древесине.

Он объяснил, что это явление распространено в тонкокорых деревьях. Трещины могут протянуться на всю длину ствола, а звук о трескании очень громкий, похож на взрыв.

Билл МакНи, специалист по лесному хозяйству Wisconsin Department of Natural Resourcesи, рассказал, что трещины возникают, поскольку внешние слои коры дерева сжимаются быстрее, а внутреннее наоборот замерзает и расширяется. Это напряжение растет, пока не вызывает так называемый взрыв.

Громкость звука объясняют тем, что энергия очень долго накапливается, а выходит за миллисекунду, создавая мощный треск.

Обычно дереву не угрожает ничего, кроме проникновения вредителей или болезней. Поэтому специалисты призывают владельцев деревьев заботиться об их состоянии. Ведь при должном уходе дерево может заживить морозные трещины.

Тонкокорые лиственные деревья, такие как вишня, дуб, яблоня, более уязвимы к морозным трещинам в отличие от хвойных деревьев. А также экзотические виды более склонны растрескиваться чем нативные деревья, адаптированы к морозам.

Кроме морозных трещин есть другие явления вызванные сильными морозами. Одно из них – морозные землетрясения. Это происходит когда замерзшая вода в почве расширяется и трескает землю.

Также редкое явление – грозы среди снега, когда теплый влажный воздух встречается с холодным, создавая громкий звук падения снега и грозовой треск.

Эксперты утверждают, что явления являются естественными и не несут угрозы человеку.

Что известно о снежной буре в США?