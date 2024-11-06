Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Морозы в Украине

Так, 8 – 9 ноября ночью температура не будет опускаться ниже 0 градусов ни в одной из областей. Однако уже с воскресенья, то есть 10 ноября, ожидается стремительное возвращение ночных морозов.

Морозы ожидают на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. В среднем температура ночью будет колебаться в пределах +1...-2. В Киевской области термометры покажут 0 градусов. Остальные же регионы все еще будут иметь относительно теплые ночи с "плюсовыми" отметками. На Востоке, например, ночью температура может сохраняться до +5.

Прогноз погоды на 10 ноября 2024 года / Укргидрометцентр

Подобная ситуация будет наблюдаться и в понедельник, 11 ноября, с единственным отличием в незначительное снижение температурного режима в восточных областях.

Прогноз погоды на 11 ноября 2024 года / Укргидрометцентр