Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Дивіться також Чи буде ще бабине літо, а взимку морози до -30: інтерв'ю метеорологині про погоду в Україні

Морози в Україні

Так, 8 – 9 листопада вночі температура не опускатиметься нижче 0 градусів у жодній з областей. Проте вже з неділі, тобто 10 листопада, очікується стрімке повернення нічних морозів.

Морози очікують на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях. В середньому температура вночі коливатиметься в межах +1…-2. У Київській області термометри покажуть 0 градусів. Решта ж регіонів все ще матиме відносно теплі ночі з "плюсовими" позначками. На Сході, наприклад, вночі температура може зберігатися аж до +5.

Прогноз погоди на 10 листопада 2024 року / Укргідрометцентр

Подібна ситуація спостерігатиметься і в понеділок, 11 листопада, з єдиною відмінністю у незначне зниження температурного режиму у східних областях.

Прогноз погоди на 11 листопада 2024 року / Укргідрометцентр