Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западный региональный центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Морпех сделал предложение любимой после возвращения из плена

Давид Прадченко провел в российском плену 1104 дня. Боец был одним из тех, кто оборонял Мариуполь в первые месяцы полномасштабного вторжения.

19 апреля этого года защитник вернулся домой в рамках 63-го обмена пленными.

Это фантастический юноша, который очень любит Украину, свою семью и любимую девушку Оксану,

– рассказали в Координационном штабе.

После возвращения Давид сделал Оксане предложение руки и сердца, и она ответила "да".

Нам было за честь, вместе с командой Офиса поддержки семей военных, приобщиться к организации этого праздника,

– добавили представители Коордштаба.

Морпех Давид Прадченко сделал предложение любимой: смотрите видео

Напомним, 23 июля Украина и Россия также провели очередной обмен пленными. В этот день из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.