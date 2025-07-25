Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Західний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Морпіх освідчився коханій після повернення з полону

Давид Прадченко провів у російському полоні 1104 дні. Боєць був одним із тих, хто обороняв Маріуполь у перші місяці повномасштабного вторгнення.

19 квітня цього року захисник повернувся додому в рамках 63-го обміну полоненими.

Це фантастичний юнак, який дуже любить Україну, свою родину та кохану дівчину Оксану,

– розповіли в Координаційному штабі.

Після повернення Давид зробив Оксані пропозицію руки та серця, і вона відповіла "так".

Нам було за честь, разом із командою Офісу підтримки родин військових, долучитися до організації цього свята,

– додали представники Коордштабу.

Морпіх Давид Прадченко освідчився коханій: дивіться відео

Нагадаємо, 23 липня Україна та Росія також провели черговий обмін полоненими. В цей день з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема з підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.