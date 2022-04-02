Морпехи в Николаевской области отбили у россиян танк с кучей награбленного
2 апреля 2022 , 18:26Читати новину українською
Источник:Армия Inform
В Николаевской области украинские морпехи пополнили свой арсенал трофейной техникой. Они отбили у оккупантов танк.
В танке захватчики уложили кучу награбленного у украинцев имущества. Бойцам ВСУ пришлось это все доставать оттуда.
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Добавим, что мародерство для россиян – обычное дело. Они воруют не только деньги и ценные вещи, но и выносят даже чайники, сервизы, фены и кроссовки. Награбленные "сувениры" по почте отправляют в Беларусь.
Российский танк с награбленным имуществом, смотрите видео: