Первым трофеем стала "пернатая дичь". Международные санкции вогнали в штопор гражданскую авиацию России, отлучив русских от неба цивилизованных стран, и побудив их воровать лизинговые самолеты.

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Следующий шаг – морская блокада агрессора

Эксперты считают ее ключевым фактором в глобальном экономическом уничтожении Мордора.

Ожидаемое поражение Кремля на рынке морской логистики уже просматривается на коллапсе Азово-Крымского судоходного района. С начала войны гражданское судоходство с использованием инфраструктуры временно оккупированного полуострова и побережья России практически прекратилось. Поскольку русские создали условия, несовместимые с реальной экономикой.

Все гражданские порты на данных акваториях закрыты из-за ограничений районов судоходства, введенных военными черноморского флота агрессора. Там обслуживаются только военные корабли и судна обеспечения.

Оккупанты закрыли для гражданских суден Керченский пролив, заблокировав на Азове корабли с иностранной пропиской. Часть из них орки расстреляли, несколько – украли, вместе с грузом украинской пшеницы.

Кримская агония

Данные угрозы, бесконтрольное минирование русскими морской акватории и последовавшее за этим подорожание услуг международного страхования побудило международных судовладельцев отказаться от ущербного сотрудничества с Россией.

В результате пострадали порты в АР Крым, а также – российских Новороссийска, Ростова и Туапсе. Последние пока загружены на 20 – 30%. А на захваченном украинском полуострове полностью прекращена перевалка грузов и утрачены доходы от транзита.

Крымские паблики пишут о массовых сокращениях рабочих-портовиков. Последнюю зарплату там выплатили в размере 10 – 15% от аванса за февраль. В настоящее время 2,5 тысяч портовиков сидят без работы и зарплаты.

Местные в закрытых пабликах осуждают действия портовых администраций, а также политики Москвы и местных колаборантов, которая привела к коллапсу. На 5 апреля на полуострове назначены массовые акции протеста.

Известно, что оккупационное руководство АР Крым пытается подавлять подобные настроения, обещая "решить вопрос" и одновременно запугивая активистов.

Курс определен

Данный кейс предваряет неминуемое урезание глобальных морских амбиций России.

Дальше Кремлю будет значительно хуже. Министры иностранных дел стран ЕС уже рассмотрели в первом чтении вопрос закрытия своих портов для русских кораблей. Пока они отложили окончательное решение послать их курсом, утвержденным защитниками острова Змеиный.

По словам министра сообщений Латвии Талиса Линкайтса, несколько стран выступают против. Но он уверен, что в случае блокировки совместного решения ЕС, его реализуют на региональном уровне.

Несколько стран уже популярно объяснили России, что в их порты не стоит заходить даже на веслах.

Великобритания первой огласила о закрытой зоне для всех судов, принадлежащих, эксплуатируемых, контролируемых, зафрахтованных или зарегистрированных Россией, или плавающих под ее флагом. В Канаде пошли дальше, запретив русским даже приближаться к своим внутренним водам. Их примеру последовала и Латвия.

Что дальше

По мнению экспертов, уже этих усилий достаточно, чтобы в 2022-м наполовину сократить грузооборот российских портов, значительно просевший из-за крымского кризиса. Еще сильнее он обвалится после анонсированного ухода с российского рынка крупнейших морских перевозчиков. Все это позволяет рассчитывать на тотальный морской разгром врага.

Скорее, всего русские попытаются его избежать и руками лоббистов из ЕС будут создавать лазейки для просачивания в порты цивилизованных стран. Одна из них – услуги международных перевозчиков.

Следует понимать, что Россиия – слаборазвитое морское государство. Суда под ее флагом составляют менее 1% мирового рынка. Даже с учетом флота под чужими флагами они – космически далеки от десятки лидеров, определяющих 70% мировой морской логистики. Для понимания, доля России там меньше, чем у острова Мадейра или Саудовской Аравии. РФ обладает лишь 0,3% мирового контейнерного флота.

Большую часть грузов русских перевозят суда других стран. Поэтому важно не просто закрыть европейские порты для всех посудин с флагами России, а полностью захлопнуть морскую логистику агрессора.

Ожидаемо, так и произойдет. Ведь уже сегодня, еще до введения морской блокады России, связанные с ней грузы пробиваются крайне сложно. В условиях санкций в европейских портах их проверяют с особым пристрастием. Не обращая внимание на принадлежность к флагу какой-либо страны.

С учетом того, что Путин ввязался в войну на тотальное уничтожение своего режима, он может попрощаться с эффективной морской логистикой, в том числе крымской. На полуострове ее удастся восстановить только после деоккупации. А значит – местным портовикам и другим крымчанам стоит бороться не за оккупационные выплаты, а – за возврат полуострова Украине. Путин и достойная жизнь – давно несовместимые понятия.

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