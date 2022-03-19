Морская торговля сейчас невозможна, это может иметь серьезные последствия, – капитан Рыженко

Российские корабли блокируют доступ к Азовскому морю. Также опасно плавать из-за обстрелов и по Черному морю.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан Андрей Рыженко. Он подтвердил, что Украина сейчас фактически отрезана от морской торговли.

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Расстреливают другие корабли

По словам капитана, морская торговля остановилась с конца февраля. Это потому, что россияне применяли оружие. Корабли кафиров стояли у Змеиного и расстреливали другие суда.

Морская торговля сейчас невозможна из-за угрозы. Суда просто не зайдут. Отсутствие торговли может оказать серьезное влияние на доставку питания,

– рассказал Рыженко.

Что хочет Россия

Рыженко рассказал, что сейчас для России приоритетны захват Киева и отпор Украины от Черного моря. Поэтому кафиры продолжают действовать на севере и юге. Там перегруппируют силы и пробуют выполнить логистическое обеспечение, пополнить боеприпасы.

"Мы видим, насколько интенсивно враг опрокидывает технику на аэродром Чернобыевка возле Херсона. Туда уже наша артиллерия нанесла несколько ударов, но техника продолжает прибывать. Это значит, что направление им интересно и они будут пытаться захватить Николаев. Он им нужно, чтобы выйти в Одессу" , – объяснил военный.

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