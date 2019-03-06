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      Морская пехота ВМС Украины получит разведывательный батальон

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      Батальон решать задачи по поддержке флота и защиты морского побережья
      Батальон решать задачи по поддержке флота и защиты морского побережья / Фото из открытых источников

      Морская пехота ВМСУ будет иметь свой разведывательный батальон, который дополнит комплект воинских частей сформированного в прошлом году Командование морской пехоты.

      Новый 140-й отдельный разведывательный батальон уже формируется в соответствии с планами создания в составе Командования морской пехоты самодостаточной наземной составляющей, способной решать задачи по поддержке флота и защиты морского побережья. Об этом сообщил портал Milnavigator.

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      Сейчас в состав КМП входят 35-я бригада морской пехоты, с 18 м, 88-м и 137-м отдельными батальонами и 36-я бригада, с 1-м, 501-м и 503-м отдельными батальонами, а также четыреста шестой артиллерийская бригада (шесть артдивизионов) и 32-й реактивный артполк.

      Морская пехота – это наступательный род войск. Не оборонительный, а наступательный. Подавляющее тематика подготовки на следующий год – наступательная тактика. Тем более, нас становится больше,
      – заявил командующий КМП ВМСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.

      Напомним, что недавно 88-й отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил на вооружение современные бронеавтомобили украинского производства "Варта". Бронеавтомобили усилят огневую мощь и мобильность пехотинцев во время выполнения боевых задач, в частности, в зоне проведения ООС.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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