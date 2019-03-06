Морська піхота ВМС України отримає розвідувальний батальйон

Морська піхота ВМСУ матиме свій розвідувальний батальйон, який доповнить комплект військових частин сформованого у минулому році Командування морської піхоти.

Новий 140-й окремий розвідувальний батальйон вже формується відповідно до планів створення у складі Командування морської піхоти самодостатньої наземної складової, здатної вирішувати завдання з підтримки флоту та захисту морського узбережжя. Про це повідомив портал Milnavigator.

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Наразі до складу КМП входять 35-та бригада морської піхоти, із 18-м, 88-м, та 137-м окремими батальйонами та 36-та бригада, з 1-м, 501-м та 503-м окремими батальйонами, а також 406-а артилерійська бригада (шість артдивізіонів) та 32-й реактивний артполк.

Морська піхота – це наступальний рід військ. Не оборонний, а наступальний. Переважна тематика підготовки на наступний рік – наступальна тактика. Тим паче, нас стає більше,

– заявив командувач КМП ВМСУ генерал-лейтенат Юрій Содоль.

Нагадаємо, що нещодавно 88-й окремий десантно-штурмовий батальйон морської піхоти отримав на озброєння сучасні бронеавтомобілі українського виробництва "Варта". Бронеавтомобілі посилять вогневу міць та мобільність піхотинців під час виконання бойових завдань, зокрема, у зоні проведення ООС.