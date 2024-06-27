Дроны Magura могут работать на любой водной поверхности в радиусе 800 километров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки МОУ Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как будут применять дроны Magura

Любое применение Magura – это не только само боевое применение, а целый комплекс мероприятий, необходимых для успешного выполнения задачи. От выполнения каждой составляющей зависит эффективность работы беспилотника в целом,

– объяснил Ерин.

По словам представителя ГУР, от выполнения каждой составляющей зависит то, где и как сможет сработать данный дрон.

Главное – помнить, что мы работаем над тем, чтобы получить нашу победу на всех фронтах, в том числе и на море с помощью Magura V5. В любом случае максимальное расстояние, на котором может выполнять свои задачи этот беспилотный катер, – это до 800 километров. Поэтому в этом радиусе рассматривается любая возможность,

– подытожили в Главном управлении разведки.

Днем ранее ГУР атаковало российских провайдеров в оккупированном Крыму. Сообщается, что под удар попал сразу ряд крупных операторов в Крыму. Представители оккупационной администрации отмечали, что для устранения неполадок принимают меры.