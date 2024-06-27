Дрони Magura можуть працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 кілометрів. Про це заявив представник Головного управління розвідки МОУ Євген Єрін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Як застосовуватимуть дрони Magura

Будь-яке застосування Magura – це не лише саме бойове застосовування, а цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдання. Від виконання кожної складової залежить ефективність роботи безпілотника загалом,

– пояснив Єрін.

За словами представника ГУР, від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати даний дрон.

Головне — пам'ятати, що ми працюємо над тим, щоб здобути нашу перемогу на всіх фронтах, зокрема і на морі за допомогою Magura V5. У будь-якому разі максимальна відстань, на якій може виконувати свої завдання цей безпілотний катер, – це до 800 кілометрів. Тому в цьому радіусі розглядається будь-яка можливість,

– підсумували в Головному управлінні розвідки.

Днем раніше ГУР атакувало російських провайдерів в окупованому Криму. Повідомляється, що під удар потрапила відразу низка великих операторів у Криму. Представники окупаційної адміністрації зазначали, що для усунення неполадок вживають заходів.