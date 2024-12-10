Да, морские дроны Sea Baby могут параллельно проводить разведку и атаковать вражескую цель. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", отметив, что на платформы Sea Baby также установлены пулеметы.

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В чем секрет успешной работы Sea Baby

По словам эксперта по связи, существуют беспилотники, которые летают, наземные беспилотники, которые ездят, а также речные и морские БпЛА.

Морскими дронами управляют по стабильному каналу спутниковой системы управления, в частности Starlink. Благодаря этому украинские военные могут точечно и эффективно выбирать цели и поражать их.

Меня поразило не то, что на дрон был установлен пулемет, а то, что мы показали, что этот малый плавучий катер еще и запускает FPV-дроны перед тем, как атаковать цели. То есть он имеет на себе FPV-дрон, который может параллельно провести разведку объекта и нанести удар. Это действительно прорыв,

– подчеркнул он.

Происходит аналогия с воздушными системами, когда существуют летающие корабли-матки – крылатые БпЛА. Такие проекты есть и в Украине, и у противника. Беспилотник летит далеко за линию фронта и несет на себе еще несколько маленьких FPV-дронов, которые сбрасывает из-под крыльев.

Sea Baby – это многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие. Речь идет о ракетных системах залпового огня, летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы.

Бескрестнов отметил, что те люди, которые реализовали такую идею с катерами, вдохновились марсоходами, которые сейчас делают миссию на Марсе. У них тоже внутри есть маленький беспилотный аппарат, который поднимается и автономно делает разведку.

Мы показываем развитие наших технологий и то, что мы не стоим на месте,

– подчеркнул он.

Еще одним показателем того, что Украина в этом направлении развивается и модернизируется является установка пулеметов. Украинские разработчики опережают в этом много мировых решений. К сожалению, из-за того, наша украинцы уже почти третий год живут на полигоне, где летают ракеты и "Шахеды".

Эксперт по связи добавил, что с катеров сбивать самолеты нереально. Однако реально с легкостью атаковать вражеские патрульные катера, особенно, если это надувные лодки, или вертолеты, которые летят низко и пытаются расстрелять украинские малые катера.

В перспективе на малые катера можно ставить системы ПЗРК, которые будут активироваться и работать по воздушным судам.

Мы просто показали тренд, над которым движемся. То есть мы инвестируем время, силу и средства в разработку беспилотных систем всех категорий,

– подытожил он.

Интересно, что недавно в Украине появились новейшие ракеты-дроны "Ад", которые являются первыми ракето-дронами, что запустили в серийное производство. Президент Зеленский уже передал первую партию Силам обороны.