Так, морські дрони Sea Baby можуть паралельно проводити розвідку та атакувати ворожу ціль. Про це 24 Каналу розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш", зауваживши, що на платформи Sea Baby також встановлені кулемети.

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В чому секрет успішної роботи Sea Baby

За словами експерта зі зв'язку, існують безпілотники, які літають, наземні безпілотники, які їздять, а також є річкові та морські БпЛА.

Морськими дронами керують по стабільному каналу супутникової системи управління, зокрема Starlink. Завдяки цьому українські військові можуть точково й ефективно вибирати цілі та уражати їх.

Мене вразило не те, що на дрон був встановлений кулемет, а те, що ми показали, що цей малий плавучий катер ще й запускає FPV-дрони перед тим, як атакувати цілі. Тобто він має на собі FPV-дрон, який може паралельно провести розвідку об'єкта та завдати удар. Це дійсно прорив,

– наголосив він.

Відбувається аналогія з повітряними системами, коли існують летючі кораблі-матки – крилаті БпЛА. Такі проєкти є і в Україні, і в противника. Безпілотник летить далеко за лінію фронту й несе на собі ще кілька маленьких FPV-дронів, які скидає з-під крил.

Sea Baby – це багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя. Мовиться про ракетні системи залпового вогню, летючі дрони та великокаліберні кулемети.

Бескрестнов зазначив, що ті люди, які реалізували таку ідею з катерами, надихнулись марсоходами, які зараз роблять місію на Марсі. У них теж всередині є маленький безпілотний апарат, який підіймається та автономно робить розвідку.

Ми показуємо розвиток наших технологій і те, що ми не стоїмо на місці,

– підкреслив він.

Ще одним показником того, що Україна в цьому напрямку розвивається та модернізується є встановлення кулеметів. Українські розробники випереджають у цьому багато світових рішень. На жаль, через те, наша українці вже майже третій рік живуть на полігоні, де літають ракети та "Шахеди".

Експерт зі зв'язку додав, що з катерів збивати літаки нереально. Однак реально з легкістю атакувати ворожі патрульні катери, особливо, якщо це надувні човни, або вертольоти, які летять низько та намагаються розстріляти українські малі катери.

У перспективі на малі катери можна ставити системи ПЗРК, які активуватимуться й працюватимуть по повітряних суднах.

Ми просто показали тренд, над яким рухаємося. Тобто ми інвестуємо час, силу й засоби у розробку безпілотних систем усіх категорій,

– підсумував він.

Цікаво, що нещодавно в Україні з'явились новітні ракети-дрони "Пекло", які є першими ракето-дронами, що запустили у серійне виробництво. Президент Зеленський вже передав першу партію Силам оборони.