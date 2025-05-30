Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Военно-Морскими Силами Алексея Неижпапы во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, передает Укринформ.

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Каким был первый объект украинских морских дронов

Алексей Неижпапа рассказал, что первая операция с морскими дронами состоялась 29 октября 2022 года.

Мы вместе с ребятами СБУ осуществили первый выход морских безэкипажных систем и зашли в бухту Севастопольскую. Я зашел туда, потому что я ее знаю, я там родился. Это было первое историческое событие в новой странице войны на море,

– сказал командующий ВМС Украины.

Вице-адмирал отметил, что первый успешный запуск морских дронов стал возможным благодаря слаженному сотрудничеству Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. Первым объектом атаки украинских сил обороны стала Севастопольская бухта. По мнению вице-адмирала, эта операция стала по-настоящему историческим событием мирового масштаба.

Говоря о контроле над Черным морем, Алексей Неижпапа напомнил, что в начале 2022 года российские корабли можно было наблюдать просто с берега в Одессе. Сегодня же, благодаря современным возможностям украинских защитников, российский флот вынужден был покинуть одесскую акваторию.

"Вопрос, где сейчас эти корабли? Они находятся в Новороссийске, возле восточной части Черного моря. Поэтому мы можем говорить, что украинские Силы обороны контролируют ситуацию в Черном море. В дальнейшем с помощью наших партнеров будем усиливать способности отечественного флота", – резюмировал Алексей Неижпапа.

К слову, командир спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый" рассказал, что украинские морские дроны Magura стали настоящим ночным кошмаром для российских пилотов. Из-за этого самолеты оккупантов боятся подходить близко к украинской акватории.