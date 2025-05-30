Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Військово-Морських Сил Олексія Неїжпапи під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі, передає Укрінформ.

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Яким був перший об'єкт українських морських дронів

Олексій Неїжпапа розповів, що перша операція з морськими дронами відбулася 29 жовтня 2022 року.

Ми разом з хлопцями СБУ здійснили перший вихід морських безекіпажних систем і зайшли в бухту Севастопольську. Я зайшов туди, бо я її знаю, я там народився. Це була перша історична подія в новій сторінці війни на морі,

– сказав командувач ВМС України.

Віцеадмірал наголосив, що перший успішний запуск морських дронів став можливим завдяки злагодженій співпраці Військово-морських сил і Служби безпеки України. Першим об'єктом атаки українських сил оборони стала Севастопольська бухта. На думку віцеадмірала, ця операція стала по-справжньому історичною подією світового масштабу.

Говорячи про контроль над Чорним морем, Олексій Неїжпапа нагадав, що на початку 2022 року російські кораблі можна було спостерігати просто з берега в Одесі. Сьогодні ж, завдяки сучасним можливостям українських захисників, російський флот змушений був залишити одеську акваторію.

"Питання, де зараз ці кораблі? Вони перебувають в Новоросійську, біля східної частини Чорного моря. Тож ми можемо говорити, що українські Сили оборони контролюють ситуацію у Чорному морі. Надалі з допомогою наших партнерів будемо посилювати спроможності вітчизняного флоту", – резюмував Олексій Неїжпапа.

До слова, командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним "Тринадцятий" розповів, що українські морські дрони Magura стали справжнім нічним кошмаром для російських пілотів. Через це літаки окупантів бояться підходити близько до української акваторії.