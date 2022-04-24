Вражеский танк уничтожили из "Стугни-П"
Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты рассказали, что, несмотря на Пасху, им хватает работы на фронте. Наши защитники продолжают проводить демилитаризацию России.
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Морпехам удалось ликвидировать российский танк Т-72, от которого остался только металлолом. Украинские военные ликвидировали вражеский танк из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
Очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК "Стугна-П" морпехов,
– сообщили морпехи и добавили видео уничтожения танка.
По данным Генштаба, по состоянию на утро 24 апреля Россия в войне против Украины потеряла 873 танка.
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