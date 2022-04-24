Ворожий танк знищили зі "Стугни-П"

Морські піхотинці з 501-го окремого батальйону морської піхоти розповіли, що попри Великдень їм вистачає роботи на фронті. Наші захисники продовжують проводити демілітаризацію Росії.

До речі Не менше 5 000 загиблих і поранених, – Арестович про втрати "кадирівців" в Україні

Морпіхам вдалося ліквідувати російський танк Т-72, від якого залишився тільки брухт. Українські військові ліквідували ворожий танк з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Черговий рашистський танк Т-72 був переведений у правильний стан, а саме стан металобрухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П" морпіхів,

– повідомили морпіхи й додали відео знищення танку.

За даними Генштабу, станом на ранок 24-го квітня Росія у війні проти України втратила 873 танки.

Приємні новини – шалені втрати росіян в Україні: дивіться відео