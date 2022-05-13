Морские пехотинцы США готовят поддоны с нелетальным оборудованием для обороны Украины
Источник:министерство обороны США
Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Украине вооружение для защиты от агрессии России. Нелетальное оборудование уже готовят к переброске.
Отправка осуществляется с авиабазы Кадена в Японии. Об этом 13 мая сообщили в американском министерстве обороны, обнародовав соответствующие фото.
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Морские пехотинцы III-х Морских Экспедиционных Сил Корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте,
– сообщили в ведомстве.
Генштаб ВСУ выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку и помощь.
Ленд-лиз для Украины: коротко
- Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. В первый и в последний раз такое решение принимали во время Второй мировой войны.
- Лэнд-лиз предполагает более простой механизм передачи военной помощи Украине. Владимир Зеленский подает запрос о необходимом оружии, президент США принимает решение и сразу отправляет помощь в Украину.
- Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе и заверил, что мы снова победим, как и 77 лет назад.
Россия скоро почувствует ленд-лиз от США
Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что Россия уже очень скоро поймет, что такое ленд-лиз и почувствует всю силу западного вооружения в руках наших защитников.
Мы скоро отобьем все наши улицы и города,
– уверяет чиновник.
"Что касается сроков поступления оружия, то пока сказать трудно. Но я убежден, что это будет настолько быстро, насколько возможно. Следует понимать, что даже сама доставка оружия из Америки займет время", – утверждает Ростислав Смирнов.
По его словам, вооружение поступит в большом количестве и оно будет очень разнообразным. Оснований переживать нет, ведь у нас есть закон о ленд-лизе, также вчера США согласовали предоставление Украине очередного транша помощи.
Он добавил, что, возможно, авиация так же будет передана в рамках программы.
Помощь Украине от других союзников
- Эстония предоставила вооружение примерно на 230 миллионов евро.
- Вскоре Финляндия отправит Украине новую партию военной техники.
- Словакия передала свои системы ПВО С-300.