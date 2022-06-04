Произошло это благодаря слаженным действиям бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Важно Оккупанты снова обстреляли пограничные сумщины: сбросили 2 взрывчатки

Нашим защитникам удалось уничтожить?

вражеский танк,

2 единицы БМД-3.

Где именно это произошло, не сообщают. Однако известно, что враг не досчитался техники где-нибудь на южном направлении.

Морские пехотинцы ударили по вражеской технике: смотрите видео

Актуальная ситуация на Востоке

По данным Генерального штаба ВСУ, активные боевые действия продолжаются на Слобожанском направлении. В районе Шиповатого зафиксировали перемещение колонны техники кафиров с горючим и боеприпасами, а в обратном направлении эвакуировано около 100 единиц поврежденного вооружения и техники. Кроме того:

На Харьковском направлении российские кафиры сосредоточивают свои усилия на удержании уже занятых позиций. Захватчики нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в Мохначе.

На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии Грушуваху, Татьяновку и Дубровно, чтобы снизить боевой потенциал Вооруженных Сил. Оккупанты пытались штурмовать Богородичное и наступать в районе Вернополья, однако безуспешно.

На Донецком направлении кафиры обстреливают позиции украинских войск на всей линии столкновения, используя минометы, артиллерию и авиацию.

Основные силы захватчики сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке кафиры ведут штурмовые действия, в городе продолжаются бои. Также россияне пытались наступать в направлении Устиновки, однако безуспешно.

На Бахмутском направлении оккупанты также провели безуспешное наступление, однако были вынуждены отступить. На Лиманском направлении оккупанты в районе Старого Каравана пытаются взять под контроль левый берег реки Северский Донец.

На Авдеевском и Кураховском направлениях кафиры ведут сковывающие действия. Темпы продвижения русских захватчиков в направлении низкого из-за истощения личного состава и низкого боевого духа.

По состоянию на 4 июня наши воины ликвидировали около 31 050 захватчиков . Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 100 кафиров.

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