Сталося це завдяки злагодженим діям бійців 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
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Нашим захисникам вдалося знищити?
- ворожий танк,
- 2 одиниці БМД-3.
Де саме це відбулося, не повідомляють. Однак відомо, що ворог не дорахувався техніки десь на південному напрямку.
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Актуальна ситуація на Сході
За даними Генерального штабу ЗСУ, активні бойові дії тривають на Слобожанському напрямку. У районі Шипуватого зафіксували переміщення колони техніки окупантів з пальним та боєприпасами, а у зворотному напрямку евакуйовано близько 100 одиниць пошкодженого озброєння та техніки. Крім того:
- На Харківському напрямку російські окупанти зосереджують свої зусилля на утриманні вже зайнятих позицій. Загарбники завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Мохначі.
- На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії Грушуваху, Тетянівку та Дібрівне, щоб знизити бойовий потенціал Збройних Сил. Окупанти намагалися штурмувати Богородичне та наступати в районі Вірнопілля, однак безуспішно.
- На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ на всій лінії зіткнення, використовуючи міномети, артилерію та авіацію.
- Основні сили загарбники зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. У Сєвєродонецьку окупанти ведуть штурмові дії, у місті тривають бої. Також росіяни намагалися наступати в напрямку Устинівки, однак без успіху.
- На Бахмутському напрямку окупанти так само провели безуспішний наступ, однак були змушені відступити. На Лиманському напрямку окупанти в районі Старого Каравану намагаються взяти під контроль лівий берег річки Сіверський Донець.
- На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти ведуть сковувальні дії. Темпи просування російських загарбників низький через виснаження особового складу і низький бойовий дух.
Станом на 4 червня наші воїни ліквідували близько 31 050 загарбників. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 100 окупантів.
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