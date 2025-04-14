Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала подробно рассказал о возможностях новейшего БПЛА.

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Что может новый "Аллигатор 9"

Морской беспилотник "Аллигатор 9" является платформой, на которой могут размещаться различные средства поражения в зависимости от поставленных задач. Например, лазерный комплекс "Тризуб 90" или же платформу могут использовать как носитель меньших дронов, таких как "Аллигатор 5 ToD", которые выполняют функции дронов-камикадзе или торпед.

"Тризуб 90" – украинский лазерный боевой комплекс, способен уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на дистанции до 3 километров, а также вертолеты, самолеты и разведывательные БпЛА – до 5 километров. В режиме ослепления система может действовать на расстоянии до 10 километров. Наведение осуществляется вручную с использованием оптико-электронной станции.

Таких камикадзе-торпед морской беспилотник "Аллигатор-9" может нести от 6 до 10 единиц, что позволяет эффективно бороться с надводными кораблями противника малого водозамещения.

Будущее за беспилотными системами. Сейчас пилот в воздухе это лишнее звено, ведь во время маневрирования он выдержит нагрузку максимум 9 единиц, потому что дальше кровь от головы отливается и пилот теряет сознание,

– сказал Свитан.

Поэтому собственно большинство самолетов рассчитывались примерно на G-9. В то же время у средней ракеты нагрузка 60. Поэтому оптимальный вариант для дальних средств поражения как платформ для сброса ракет это такие тяжелые беспилотники.

Отдельно предусмотрена конфигурация для радиоэлектронной борьбы. В этом случае дрон несет от 3 до 5 специализированных аппаратов "Аллигатор 5 EW", которые обеспечивают прорыв систем РЭБ противника, разведку, разминирование и навигационное прикрытие.

Системы уже доказали свою эффективность во время атак на российские системы ПВО и радары в Крыму. Сейчас Украина имеет несколько дронов, которые могут поднимать по одной бомбе от 250 килограммов, например, HAMMER и JDAM.

К слову, система противодействия вражеским дронам "Ловец Шахедов" успешно прошла испытания на Киевщине и будет масштабирована на другую область.