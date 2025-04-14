Військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан в етері 24 Каналу детально розповів про можливості новітнього БпЛА.

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Що може новий "Алігатор 9"

Морський безпілотник "Алігатор 9" є платформою, на якій можуть розміщуватися різні засоби ураження залежно від поставлених завдань. Наприклад, лазерний комплекс "Тризуб 90" або ж платформу можуть використовувати як носій менших дронів, таких як "Алігатор 5 ToD", які виконують функції дронів-камікадзе або торпед.

"Тризуб 90" – український лазерний бойовий комплекс, здатний знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на дистанції до 3 кілометрів, а також вертольоти, літаки й розвідувальні БпЛА – до 5 кілометрів. У режимі засліплення система може діяти на відстані до 10 кілометрів. Наведення здійснюється вручну з використанням оптико-електронної станції.

Таких камікадзе-торпед морський безпілотник "Алігатор-9" може нести від 6 до 10 одиниць, що дозволяє ефективно боротися з надводними кораблями противника малого водозаміщення.

Майбутнє за безпілотними системами. Зараз пілот у повітрі це зайва ланка, адже під час маневрування він витримає навантаження максимум 9 одиниць, бо далі кров від голови відливається і пілот втрачає свідомість,

– мовив Світан.

Тому власне більшість літаків розраховувалися приблизно на G-9. Водночас у середньої ракети навантаження 60. Тож оптимальний варіант для дальніх засобів ураження як платформ для скидання ракет це такі важкі безпілотники.

Окремо передбачено конфігурацію для радіоелектронної боротьби. У цьому випадку дрон несе від 3 до 5 спеціалізованих апаратів "Алігатор 5 EW", які забезпечують прорив систем РЕБ противника, розвідку, розмінування та навігаційне прикриття.

Системи вже довели свою ефективність під час атак на російські системи ППО та радари у Криму. Зараз Україна має декілька дронів, які можуть підіймати по одній бомбі від 250 кілограмів, наприклад, HAMMER та JDAM.

До слова, система протидії ворожим дронам "Ловець Шахедів" успішно пройшла випробування на Київщині та буде масштабована на іншу область.