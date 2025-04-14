Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем.

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Як український дрон уразив ЗРК "Стріла-10"

Це сталося в Курській області. По ворожому ППО відпрацювали оператори 413 батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП.

У ролику доступно пояснили все, що відбувається. Водночас він не позбавлений іронії, бо повітряна дуель проілюстрована кадрами з комп'ютерної гри.

Дивіться відео роботи по ЗРК "Стріла-10"

Довідка. "Стріла-10" – радянський зенітно-ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1976 році. ЗСУ також використовують його. Комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

Противник виявив у небі український розвідувальний БпЛА та вивів у поле "Стрілу", намагаючись його збити. Але пуск двох ракет виявися безрезультатним – пілоти дрона майстерно ухилилися від ракет. Після невдалого перехоплення ворог спробував відступити, але не встиг. Удар FPV-дрона влучив точно в ціль, завдавши зенітному комплексу серйозних пошкоджень,

– розповіли в СБС.

Там навіть назвали знищення російських систем ППОцидом. Нагадаємо, в Службі зовнішньої розвідки навели довгий перелік протидронових рішень, які використовують росіяни для захисту своїх НПЗ. Але дірок у російській ППО багато – і все через Китай.