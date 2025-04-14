Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Чому росіянам не вдається захистити свої об'єкти від ударів

Ворог вдається до різних засобів, щоб захистити свої підприємства. Як повідомили в СЗР, від 60% до 80% цивільних промислових підприємств вже оснастили свої території обладнанням для захисту від атак БпЛА.

Протидроновий захист росіян включає:

фізичний захист (сітки та укриття);

засоби РЕБ (російського і китайського виробництва);

засоби кінетичного ураження БпЛА (лазерні установки, дрони-перехоплювачі, протиповітряні комплекси "повітря – повітря" і "земля – повітря").

Проте, попри велику номенклатуру, в росіян значні проблеми. По документах виробляє цей захист Росія, та насправді багато обладнання імпортують з Китаю. Те, що пропонує Піднебесна, не може захистити компанії паливно-енергетичного комплексу. Засоби протидії виявляються неякісними. А тому заводи замовляють технічний аудит ефективності закуплених систем.

Придбавши протидронові системи, вони все частіше зіштовхуються з двома проблемами – невідповідністю заявлених технічних характеристик обладнання та його неправильним розміщенням на об'єкті. Кількість запитів користувачів щодо різних видів оцінки вразливості об'єктів промислової та критичної інфраструктури у 2024 році становила від 1 тисячі до 2,8 тисячі звернень на місяць. Станом на квітень 2025 року показник вже перевищує 1 тисячу запитів на день,

– повідомляють розвідники.

До речі, Китай прагне отримати контроль над територією України руками Росії. Про це йдеться в передачі ведучого 24 Каналу Олекси Кібкало.