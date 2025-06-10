Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ВМС Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Смотрите также Как предсказать российский удар "Калибром": объяснение спикера ВМС
Сейчас Россия морскую компоненту привлекает меньше всего
Российская армия начала обстрел Украины 24 февраля 2022 года именно с моря. До этого она дополнительно заводила большие десантные корабли.
Россияне вошли в эту войну под военно-морским флагом... И утро начала полномасштабного вторжения как раз началось с ударов с моря, это были "Калибры". Мы под них проснулись все в 4 утра. Но по состоянию на сейчас ситуация изменилась, существенно развернулась на 180 градусов,
– отметил Плетенчук.
По его словам, сейчас именно морская компонента является той, которую оккупанты меньше всего привлекают.
"Прошлой весной ... они использовали "Калибры" в среднем раз в месяц, применяли именно морские носители. Поэтому так, здесь ситуация, как вы видите, изменилась сильно", – добавил спикер ВМС.
К слову, он ранее отмечал, что Черное море по состоянию на сейчас – "серая зона".