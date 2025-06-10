Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ВМС Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Дивіться також Як передбачити російський удар "Калібром": пояснення речника ВМС

Наразі Росія морську компоненту залучає найменше

Російська армія розпочала обстріл України 24 лютого 2022 року саме з моря. До цього вона додатково заводила великі десантні кораблі.

Росіяни увійшли у цю війну під військово-морським прапором… І ранок початку повномасштабного вторгнення якраз розпочався з ударів з моря, це були "Калібри". Ми під них прокинулися всі о 4 ранку. Але станом на зараз ситуація змінилася, суттєво розвернулася на 180 градусів,

– зауважив Плетенчук.

За його словами, зараз саме морська компонента є тією, яку окупанти найменше залучають.

"Минулої весни … вони використовували "Калібри" в середньому раз на місяць, застосовували саме морські носії. Тому так, тут ситуація, як ви бачите, змінилася сильно", – додав речник ВМС.

До слова, він раніше зауважував, що Чорне море станом на зараз – "сіра зона".